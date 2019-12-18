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Мединский, Эрнст и Собчак пришли на премьеру картины о декабристах "Союз спасения"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В московском кинотеатре "Октябрь" в среду вечером прошла премьера фильма "Союз спасения" Алексея Кравчука о восстании декабристов. Картина выйдет в широкий российский прокат 26 декабря.

Перед началом просмотра глава Минкультуры Владимир Мединский назвал создателей ленты "невероятно смелыми людьми" и сравнил их с декабристами, поскольку, по его мнению, они взяли "невероятно сложную тему".

"Вся история декабристов - это невероятный миф... Я мечтаю, чтобы этот фильм стал обязательным к просмотру для всех школьников, изучающих этот период истории. Мы обязательно запишем его в рекомендации в учебники", - сказал он.

Продюсер картины, гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что создатели фильма "хотели вычленить правду и показать правду".

На премьеру фильма также пришли глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, режиссеры Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Константин Богомолов, телеведущая Ксения Собчак и другие.

События фильма происходят в России между 1814 и 1826 годами. Воодушевленные победой над Наполеоном, офицеры вернулись на родину и готовы добиваться свободы и равенства в России.

Союз Спасения - это название одной из реально существовавших в то время тайных организаций. На смену Союзу Спасения пришли более радикальные объединения, понимавшие, что страну не изменить словами и благими целями.

Режиссер фильма - Андрей Кравчук, ранее снявший такие фильмы, как "Адмиралъ" и "Викинг". Авторы сценария Никита Высоцкий ("Высоцкий. Спасибо что живой") и Олег Маловичко ("Притяжение") работали над ним несколько лет.

В фильме снялись Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, и другие.

Над созданием фильма работала студия "Дирекция кино", а также "Первый канал" и "Золотой орел". Продюсерами фильма выступили Константин Эрнст, Анатолий Максимов и Олег Верещагин. На производство фильма Фондом кино было выделено 500 млн рублей.

Владимир Мединский Константин Эрнст Андрей Кравчук Никита Высоцкий александр Домогаров

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