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Лучшим иностранным фильмом премии "Золотой глобус" стали "Паразиты" Пон Чжун Хо

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо.

77-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе в понедельник по московскому времени.

В номинации также были представлены "Прощание" Лулу Ванга, "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Портрет девушки в огне" Cелин Сьяммы и "Отверженные" Ладж Ли.

Ранее картина южнокорейского режиссёра была удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Премия Кино Золотой глобус

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