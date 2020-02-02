Фильм "Паразиты" получил главную премию Гильдии сценаристов США

Режиссер и сценарист фильма "Паразиты" Пон Джун Хо Фото: Reuters

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили награду Гильдии сценаристов США в номинации "лучший оригинальный сценарий" за фильм "Паразиты".

В номинации "лучший адаптированный сценарий" победил Тайка Вайтити, который выступил сценаристом и режиссером фильма "Кролик Джоджо".

Сериалы HBO выиграли в нескольких номинациях. "Наследники" были отмечены наградой как лучший драматический сериал, "Барри" - как лучший комедийный сериал, "Хранители" - лучший новый сериал.

Крэйг Мэйзин получил премию за сценарий к сериалу "Чернобыль" в номинации "лучший оригинальный сценарий к сериалу".

Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо "Паразиты" ранее была удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и "Золотого глобуса" в категории "лучший фильм на иностранном языке". Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в их доме.

Премия Гильдии сценаристов США вручается ежегодно с 1949 года за выдающиеся достижения в кинематографе и на телевидении.