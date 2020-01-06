"Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм комедия или мюзикл" получил "Однажды в... Голливуде"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Картина "Однажды в... Голливуде" режиссёра Квентина Тарантино получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл".

77-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе в понедельник по московскому времени.

В категории кроме картины Тарантино были представлены "Рокетмен" Декстера Флетчера, "Достать ножи" Райана Джонсона, "Меня зовут Долемайт" Крэйга Брюэра и "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити.

Ранее фильм получил награду в номинации "Лучший сценарий".

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), теряющий популярность, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Тэрон Эгентон был удостоен "Золотого глобуса" как лучший комедийный актёр за исполнение роли музыканта Элтона Джона в "Рокетмене". На награду претендовали Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде"), Дэниел Крейг ("Достать ножи"), Роман Гриффин ("Кролик Джоджо") и Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт").

Награды за лучшую женскую роль в комедии удостоена Аквафина ("Прощание"). Конкуренцию ей составили Эмма Томпсон ("Прошлой ночью"), Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?"), Ана Де Армас ("Достать ножи") и Бини Фелдштейн ("Книжный магазин").

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.