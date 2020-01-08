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Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего

Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего
Фото: Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - На церемонии вручения кинопремии "Оскар" не будет ведущего, говорится в сообщении, опубликованном в твиттере американской киноакадемии.

"В этом году церемония "Оскар" сейчас выглядит так: Звезды - да, представление - да, сюрпризы - да, ведущий - нет", - говорится в сообщении.

В 2019 году "Оскар" впервые за 30 лет проводился без ведущего. Американский комик Кевин Харт отклонил предложение провести мероприятие.

Вручение 92-й кинопремии пройдет 9 февраля.

Оскар-2020

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