"Холоп" стал третьим российским фильмом, собравшим более 2 млрд рублей в прокате

Кадр из фильма "Холоп" Кадр: "Централ Партнершип"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Кассовые сборы фильма "Холоп", созданного при поддержке Фонда кино, составили более 2 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Фильм вышел в российский прокат 26 декабря. Главные роли в нем сыграли сербский актер Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

В первый день проката картина заработала 46,5 млн рублей. Среди российских фильмов, получивших господдержку, "Холоп" Клима Шипенко по кассовым сборам занимает третье место, уступая "Т-34" режиссера Алексея Сидорова (2,2 млрд рублей) и "Движению вверх" режиссера Антона Мегердичева (2,9 млрд рублей).

"Холоп" уже стал самой кассовой российской комедией, опередив фильм "Полицейский с Рулевки. Новогодний беспредел" (1,7 млрд рублей).

В центре сюжета комедии Шипенко - молодой московский мажор. Его отец-олигарх (Самойленко) в приступе отчаяния обращается к психологу (Охлобыстин). Главный герой (Бикович) попадает в подстроенную аварию, его усыпляют, после чего он оказывается в воссозданной обстановке деревни XIX века, где становится холопом Гришкой в услужении у барина и его сына-мажора.