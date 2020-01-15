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Чиновники предложили перенести разрушающуюся церковь из "Сибириады" из-за оползня

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Чиновники администрации Томской области предложили перенести и отреставрировать деревянную церковь Петра и Павла 1872 года постройки, рядом с которой Андрей Кончаловский снимал "Сибириаду". Строению, которое стоит на холме, угрожают оползни, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В селе Нагорный Иштан, где находится церковь и проходили съемки, прошло выездное совещание областного комитета по охране объектов культурного наследия. Эксперты осмотрели храм и сказали, что он в аварийном состоянии. Разработку проекта реставрации поручили Центру по охране и использованию памятников истории и культуры.

Чиновники предложили перенести церковь в северную часть села, к озеру и старому кладбищу. Они также пообещали учесть мнения жителей села, Томска, Томского района и Томской епархии.

Деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане была построена в 1872 году в псевдорусском стиле, это одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в Томской области.

Сибириада Андрей Кончаловский Томская область Нагорный Иштан Томская епархия

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