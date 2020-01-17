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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

В Минске вандалы раскрасили памятник Пушкину

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Минске неизвестные раскрасили красной краской кисти рук памятника Пушкину у гостиницы "Беларусь". Посольство России выразило в связи с этим "огромное сожаление и недоумение" и напомнило, что жизнь и творчество поэта были тесно связаны с Белоруссией.

В городской полиции дипломатам сказали, что выясняют обстоятельства случившегося и ищут подозреваемых. Дипмиссия внимательно следит за ситуацией вокруг этого акта вандализма.

Полиции о случившемся сообщили очевидцы, передает агентство "Минск-Новости".

Минск Белоруссия Александр Пушкин

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