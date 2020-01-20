Оппозиционный активист задержан за раскрашенный памятник Пушкину в Минске

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Активист оппозиционного движения "Молодой фронт" Филипп Шавров задержан по подозрению в вандализме в отношении памятника Пушкину в Минске, сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец.

"Молодофронтовца, юриста Филиппа Шаврова задержали по уголовному делу. Говорят, "за Пушкина" и политические граффити "Свободу политзаключенным!", - написал Северинец в фейсбуке. По его информации, в настоящее время Шавров находится в одном из ИВС Минска.

При этом Северинец отметил, что Шавров уже получал условный срок за вандализм в отношении памятника. "Когда-то, на первом курсе юридического факультета, Филипп ночью взял топор и с полуночи до четырех утра рубил бетонный идол Ленина на минской улице Короткевича. Дорубился до арматуры, согнул за голову - и в этот момент прибыл милицейский наряд, вызванный зеваками. Получил за это год условно. Ленина демонтировали", - рассказал он.

В пресс-службе "Молодого фронта" подтвердили, что Шавров задержан. "Филиппа задержали за недавний перфоманс с окровавленными руками Пушкина и еще ряд политических граффити. Возможное обвинение ст. 339, ч.1 (хулиганство)", - отметили в пресс-службе. По ее информации, в квартире Шаврова был проведен обыск, конфискована одежда.

Как сообщалось, в минувшую пятницу, 17 января, неизвестные раскрасили красной краской памятник поэту Александру Пушкину, установленный в сквере возле гостиницы "Беларусь". Злоумышленники выкрасили памятнику руки в красный цвет.

Посольство России выразило в связи с этим инцидентом "огромное сожаление и недоумение" и напомнило, что жизнь и творчество поэта были тесно связаны с Белоруссией.