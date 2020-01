Билли Айлиш получила пять "Грэмми"

18-летняя певица побила рекорд Тэйлор Свифт, став самым молодым лауреатом этой премии

Певица Билли Айлиш Фото: Reuters

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - 18-летняя певица Билли Айлиш получила пять премий "Грэмми", в том числе так называемую "большую четверку" - за песню года и запись года ("Bad guy"), альбом года и лучший поп-альбом ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?") и как лучший начинающий артист.

В предыдущий раз такого триумфа сумел в 1981 году добиться Кристофер Кросс.

Кроме того, Айлиш стала самым молодым лауреатом "Грэмми", побив рекорд, который в 2010 году установила Тэйлор Свифт.

Брат Айлиш Финнеас О"Коннелл на этой же церемонии был признан продюсером года за работу над альбомом сестры.

Лучшим сольным поп-исполнителем признана Lizzo с композицией "Truth Hurts".

Лучшей рок-композицией стала "This Land" Гэри Кларка-младшего. Его одноименный альбом признан лучшим блюзовым.

"Лучшим видео" стал клип американского рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса на песню "Old Town Road".

В номинации "Лучший альбом разговорного жанра" победила Мишель Обама за мемуары "Становление" (Becoming), представленные в том числе и на аудионосителях.

Лучшей рэп-композицией стала "A Lot", которую записали 21 Savage и J. Cole.

Композиция "I'll newer live again", написанная для фильма "Звезда родилась" признана лучшим саундтреком.

62-я церемония вручения "Грэмми" прошла 26 января в Лос-Анджелесе.