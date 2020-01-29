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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:57

Эрмитаж ждет спада посещаемости из-за вспышки коронавируса в Китае

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский ожидает спада посещаемости в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае и последовавшими за ней ограничениями.

Новый коронавирус в Китае

"На планах Эрмитажа это (вспышка вируса - ИФ) никак не скажется. А на количестве посетителей Эрмитажа - скажется, потому что туристов китайских не будет в начале года", - сказал Пиотровский журналистам в среду.

"Все, кто ругается и недовольны тем, что китайские туристы приезжают в Петербург, будут довольны. А тем, кому нужны туристы, нужны деньги для того, чтобы социальные программы Эрмитажа осуществлялись - нам нужно, чтобы кто-то платил полную цену (за входной билет - ИФ), - теперь этих платящих будет меньше, потому что основное количество туристов приезжает в Петербург из азиатских стран", - добавил директор Эрмитажа.

Он также отметил, что вспышка коронавируса не скажется на работе Эрмитажа в Китае, поскольку на территории страны действует только виртуальный филиал музея.

Эрмитаж Китай

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