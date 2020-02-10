Элтон Джон стал обладателем "Оскара" за саундтрек к "Рокетмену"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Британский музыкант Элтон Джон получил "Оскар" за песню "(I'm Gonna) Love Me Again" к фильму "Рокетмен".

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

"Рокетмен" - история превращения британского пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

Для музыканта это вторая награда "Оскар". Ранее он был удостоен "Оскара" за саундтрек к фильму "Король Лев".

Ранее на церемонии фильм Сэма Мендеса отмечен наградами за звук, работу оператора-постановщика и лучшие визуальные эффекты. Статуэтки "Оскара" за звуковой монтаж и за монтаж фильма получил "Форд против Феррари". "Скандал" отмечен за лучшую работу гримеров.

За оригинальную музыку к фильму награждён "Джокер".