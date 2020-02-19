Софи Лорен вернется в большое кино на Netflix

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Стриминговая платформа Netflix будет показывать драму "Вся жизнь впереди" с 85-летней Софи Лорен в главной роли, для актрисы фильм станет возвращением в большое кино после многолетнего перерыва.

По данным портала Variety, Netflix приобрел права на показ "Вся жизнь впереди", режиссером которой стал сын актрисы Эдоардо Понти.

Сюжет фильма основан на одноименной книге Ромена Гари. Лорен сыграет мадам Розу, выжившую во время Холокоста. Героиня воспитывает брошенных детей в приюте, в который попадает 12-летний мальчик по имени Момо из Сенегала. В кратком обзоре Netflix создатели пишут о главных героях фильма, что "двое одиночек становятся защитниками друг друга".

Após dez anos, Sophia Loren deixa aposentadoria para estrelar drama da Netflix > https://t.co/MVCIrWCDZT pic.twitter.com/2caa9w5FqP — Notícias da TV (@NoticiasdaTV) February 18, 2020

Роман Гари в 1977 году уже был экранизирован израильским режиссером Моше Мизрах, главную роль в его ленте сыграла Симона Синьоре. Фильм получил "Оскар" как "Лучший фильм на иностранном языке".

Сама Лорен, комментируя выход картины, отметила, что рада работать с Netflix. "В своей карьере я работал с многими крупнейшими студиями, но я могу с уверенностью сказать, что ни одна из них не имела такого охвата аудитории и культурного разнообразия, как Netflix, и это то, что мне нравится в них", - сказала актриса.

Дата выхода фильма пока не известна. Кроме того, рассматривается вариант, что картина до выхода на Netflix будет представлена на одном из кинофестивалей.

Софи Лорен - итальянская актриса, обладательница почетных премий многих кинофестивалей - Каннского (1961), Венецианского (1958, 1998, 2002), Московского (1965, 1997), Берлинского (1994). Обладательница Приза лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне (1974).

Лорен - лауреатка пяти премий "Золотой глобус" (в специальной номинации "любимица мировой публики"), первая лауреатка премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962), обладатель почетного "Оскара" (1991) с формулировкой "за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу".