Софи Лорен вернется в большое кино на Netflix
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Стриминговая платформа Netflix будет показывать драму "Вся жизнь впереди" с 85-летней Софи Лорен в главной роли, для актрисы фильм станет возвращением в большое кино после многолетнего перерыва.
По данным портала Variety, Netflix приобрел права на показ "Вся жизнь впереди", режиссером которой стал сын актрисы Эдоардо Понти.
Сюжет фильма основан на одноименной книге Ромена Гари. Лорен сыграет мадам Розу, выжившую во время Холокоста. Героиня воспитывает брошенных детей в приюте, в который попадает 12-летний мальчик по имени Момо из Сенегала. В кратком обзоре Netflix создатели пишут о главных героях фильма, что "двое одиночек становятся защитниками друг друга".
Após dez anos, Sophia Loren deixa aposentadoria para estrelar drama da Netflix > https://t.co/MVCIrWCDZT pic.twitter.com/2caa9w5FqP— Notícias da TV (@NoticiasdaTV) February 18, 2020
Роман Гари в 1977 году уже был экранизирован израильским режиссером Моше Мизрах, главную роль в его ленте сыграла Симона Синьоре. Фильм получил "Оскар" как "Лучший фильм на иностранном языке".
Сама Лорен, комментируя выход картины, отметила, что рада работать с Netflix. "В своей карьере я работал с многими крупнейшими студиями, но я могу с уверенностью сказать, что ни одна из них не имела такого охвата аудитории и культурного разнообразия, как Netflix, и это то, что мне нравится в них", - сказала актриса.
Дата выхода фильма пока не известна. Кроме того, рассматривается вариант, что картина до выхода на Netflix будет представлена на одном из кинофестивалей.
Софи Лорен - итальянская актриса, обладательница почетных премий многих кинофестивалей - Каннского (1961), Венецианского (1958, 1998, 2002), Московского (1965, 1997), Берлинского (1994). Обладательница Приза лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне (1974).
Лорен - лауреатка пяти премий "Золотой глобус" (в специальной номинации "любимица мировой публики"), первая лауреатка премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962), обладатель почетного "Оскара" (1991) с формулировкой "за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу".
Первой серьезной работой в кино для Лорен стал фильм Витторио Де Сика "Золото Неаполя" (1954), в котором она сыграла неаполитанскую уличную торговку. Далее последовала работа в других картинах режиссера: "Чочара", "Вчера, сегодня, завтра" (1963), "Брак по-итальянски" (1964), "Подсолнухи" (1970). В трех последних картинах партнером Лорен был Марчелло Мастроянни, с которым они составили один из самых знаменитых дуэтов в истории кино. В 1994 году Лорен в последний раз снялась с Мастроянни в фильме Роберта Олтмена "Высокая мода".
С 1957 года Лорен регулярно снимается в Голливуде. Ее партнерами в разные годы были Фрэнк Синатра и Кэри Грант ("Гордость и страсть", 1957), Энтони Куинн ("Черная орхидея", 1958), Кларк Гейбл ("Это началось в Неаполе", 1960), Чарлтон Хестон ("Эль Сид", 1961), Пол Ньюман ("Леди Л.", 1965), Грегори Пек ("Арабеска", 1966), Марлон Брандо ("Графиня из Гонконга", 1967), Питер О'Тул ("Человек из Ламанчи", 1972), Ричард Бёртон ("Поездка", 1974).
В 2002 году актриса снялась в фильме своего сына Эдуардо Понти - "Только между нами", исполнив одну из главных женских ролей.