Энтони Хопкинс сыграет в кино тренера Майка Тайсона
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Британский актер Энтони Хопкинс воплотит на экране образ легендарного тренера по боксу Каса Д'Амато, сообщило в воскресенье издание Deadline.
Ленту выпустит Patriot Pictures, снимать картину будет потомственный режиссер Ник Кассаветис ("Дневник памяти", "Джон Кью", "Альфа Дог").
Кассаветис прокомментировал известие так: "Это сценарий мечты. Возможность поработать с сэром Энтони в фильме о двух моих героях, Касе Д'Амато и Майке Тайсоне - самом свирепом бойце в истории? Рассказать о фигуре отца, которая исчезла слишком рано? Да я в раю".
Роль спортивного тренера досталась Хопкинсу впервые.
В основу картины положены оригинальный сценарий Десмонда Накано и книга Монтиета Иллингворта "Майк Тайсон: Деньги, мифы и предательство" ("Mike Tyson: Money, Myth, and Betrayal").
Съемки планируется начать весной/летом 2020 года.
Актер на роль Майка Тайсона еще не утвержден.