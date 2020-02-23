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Энтони Хопкинс сыграет в кино тренера Майка Тайсона

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Британский актер Энтони Хопкинс воплотит на экране образ легендарного тренера по боксу Каса Д'Амато, сообщило в воскресенье издание Deadline.

Ленту выпустит Patriot Pictures, снимать картину будет потомственный режиссер Ник Кассаветис ("Дневник памяти", "Джон Кью", "Альфа Дог").

Кассаветис прокомментировал известие так: "Это сценарий мечты. Возможность поработать с сэром Энтони в фильме о двух моих героях, Касе Д'Амато и Майке Тайсоне - самом свирепом бойце в истории? Рассказать о фигуре отца, которая исчезла слишком рано? Да я в раю".

Роль спортивного тренера досталась Хопкинсу впервые.

В основу картины положены оригинальный сценарий Десмонда Накано и книга Монтиета Иллингворта "Майк Тайсон: Деньги, мифы и предательство" ("Mike Tyson: Money, Myth, and Betrayal").

Съемки планируется начать весной/летом 2020 года.

Актер на роль Майка Тайсона еще не утвержден.

Энтони Хопкинс Майк Тайсон бокс

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