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"Француз" Андрея Смирнова стал лидером по числу номинаций кинопремии "Ника"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Картины "Француз" Андрея Смирнова, "Грех" Андрея Кончаловского, и "Дылда" Кантемира Балагова будут претендовать на награду в номинации "Лучший игровой фильм" национальной кинематографической премии "Ника", сообщили организаторы премии в понедельник.

Также среди претендентов на награду "Айка" Сергея Дворцевого и "Одесса" Валерия Тодоровского.

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За звание лучшего режиссера будут бороться Кантемир Балагов ("Дылда"), Сергей Дворцевой ("Айка") и Андрей Смирнов ("Француз").

Претендентами на награду "Лучший актер" стали Алексей Агранович ("Юморист"), Алексей Вертков ("Воскресенье"), Александр Паль ("Верность") и Леонид Ярмольник ("Одесса").

В аналогичной женской номинации представлены: Самал Еслямова ("Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Елена Сусанина ("Керосин").

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Евгений Цыганов ("Одесса"), Александр Балуев и Михаил Ефремов - оба за фильм "Француз".

Лучшей актрисой второго плана может стать Вера Алентова ("Воскресенье"), Нина Дробышева и Наталья Тенякова за работы в ленте "Француз".

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В номинации "Открытие года" представлены режиссер Борис Акопов ("Бык"), сценарист Александр Золотухин ("Мальчик русский") и актриса Евгения Образцова ("Француз").

Среди претендентов на лучший сценарий: Дмитрий Глуховский ("Текст"), Сергей Дворцевой и Геннадий Островский ("Айка"), Юрий Разыков ("Керосин") и Андрей Смирнов ("Француз").

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР.

С начала 1990-х годов победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Вручение премии в 2020 году состоится 29 марта.

кино Андрей Смирнов Кантемир Балагов Андрей Кончаловский Ника

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