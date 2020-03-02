Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:42

Группа Little Big представит Россию на "Евровидении"

Группа Little Big представит Россию на "Евровидении"
Участники группы Little Big Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов (слева направо) на церемонии вручения музыкальной премии "Новое Радио Awards"
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Группа Little Big представит Россию на конкурсе песни "Евровидение 2020" в Роттердаме (Нидерланды).

Об этом в понедельник сообщили в эфире программы "Время" на Первом канале.

Little Big известны своим хитом "Skibidi", набравшим более 350 млн просмотров в YouTube. Танец из клипа стал одним из самых популярных мемов в России.

"Первый канал принял решение, что эта миссия (представлять Россию на конкурсе - ИФ) будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга", - сказал ведущий программы Кирилл Клейменов.

В пресс-службе канала уточнили, что премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни.

"Евровидение-2020" пройдет в этом году с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

Little Big РФ Евровидение 2020 Нидерланды

Новости

Лувр закрылся из-за опасений сотрудников в связи с распространением COVID-19

Эксперты проверят картину из уральского музея, приписываемую Рубенсу

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Создатель "Смешариков" купит производителя "Фиксиков"

Создатель "Смешариков" купит производителя "Фиксиков"

Государство продало "Фирму Мелодия" в частные руки

Государство продало "Фирму Мелодия" в частные руки

Соседи Павленского сообщили о его самовольном вселении в дома в Париже

Умер скульптор Анатолий Бичуков

На Украине за год запретили пять фильмов, в том числе один с участием Зеленского

На Украине за год запретили пять фильмов, в том числе один с участием Зеленского

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками"

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками"

Актеры МХАТ им.Горького отсудили 709 тыс. рублей за творческую дискриминацию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');