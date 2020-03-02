Группа Little Big представит Россию на "Евровидении"

Участники группы Little Big Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов (слева направо) на церемонии вручения музыкальной премии "Новое Радио Awards" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Группа Little Big представит Россию на конкурсе песни "Евровидение 2020" в Роттердаме (Нидерланды).

Об этом в понедельник сообщили в эфире программы "Время" на Первом канале.

Little Big известны своим хитом "Skibidi", набравшим более 350 млн просмотров в YouTube. Танец из клипа стал одним из самых популярных мемов в России.

"Первый канал принял решение, что эта миссия (представлять Россию на конкурсе - ИФ) будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга", - сказал ведущий программы Кирилл Клейменов.

В пресс-службе канала уточнили, что премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни.

"Евровидение-2020" пройдет в этом году с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.