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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:55

Что случилось этой ночью: вторник, 3 марта

Столкновения в Идлибе, новые данные по коронавирусу, российский конкурсант на "Евровидении-2020"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сирийская армия продолжает наступление на востоке Идлиба. В частности, после короткого боя с отрядами сирийской оппозиции, поддерживаемыми Турцией, сирийским военным удалось занять два населенных пункта - Танабех и Джавбас. Вечером во вторник сообщалось, что военные продвигаются в сторону города Найраб.

- Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 тыс. человек. Из общего числа больных 80026 приходятся на материковый Китай, в других странах мира число инфицированных выросло в понедельник до 10156, из них более 4300 человек в Южной Корее и более 2000 в Италии. Число жертв приблизилось к 3 тыс. - новые жертвы появились в Китае, Италии, США и других странах.

- Россия объявила конкурсанта "Евровидения-2020". На конкурсе песни в Роттердаме (Нидерланды) страну представит Little Big. Премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая.

- "Динамо" победило "Спартак" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Результат встречи - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Счет в серии стал 1-0 в пользу "Динамо".

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