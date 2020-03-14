ГМИИ им.Пушкина и Третьяковская галерея решили не закрываться из-за COVID-19

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Московские музеи усилят меры по профилактике распространения коронавируса, закрываться главные площадки столицы не намерены.

Однако в Третьяковской галерее будут введены ограничения по числу посетителей, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Третьяковки

В пресс-службе ГМИИ им. Пушкина "Интерфаксу" сообщили, что никаких специальных мер не вводится, при этом музей не планирует в ближайшее время проводить акции, фестивали и другие мероприятия.

"Все запланированные ранее экскурсии, лекции, занятия по инициативе музея не отменяются, это малочисленные форматы (до 100 участников). Массовых отказов посетителей от участия в таких мероприятиях нет, за исключением школьных экскурсий - почти половина заказов отменяется, мы возвращаем полную стоимость", - сообщила начальник отдела по работе с посетителями ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Жучкова, слова которой привели в пресс-службе.

Она не рекомендовала приводить в музей организованные группы численностью более 100 человек.

В ГМИИ отметили, что "посещение музея, как правило, не попадает под определение массовых мероприятий. Среднедневная посещаемость нашего музея около 3 тыс. посетителей. Сейчас эти цифры стали чуть ниже, в первую очередь за счет запрета на школьные экскурсии".

В связи со сложной сиуацией в музее проводятся только мероприятия, не превышающие по численности 100 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"Мы предпринимаем максимальные усилия для создания безопасных условий. В музее усилена дезинфекция и уборка. Каждые два часа проводится обработка всех горизонтальных поверхностей, каждый час влажная уборка с антисептическими средствами. Аудиогиды дезинфицируются после каждого использования, выдаются одноразовые наушники", - добавили в сообщении.

Меры предосторожности введены и для сотрудников музея, которые непосредственно контактируют с посетителями. Контролеры и кассиры работают в перчатках. Экскурсоводы и смотрители с понедельника будут работать в масках.