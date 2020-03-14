Музей "Гараж" закрыт в Москве из-за угрозы коронавируса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Музей современного искусства "Гараж" в Москве закрыт из-за опасности распространения коронавируса.

На сайте музея опубликовано обращение директора музея Антона Белова, в котором говорится, что пока руководство не может прогнозировать, когда музей снова откроется.

"Но как только мы будем уверены в безопасности вашего пребывания в "Гараже", мы с радостью будем водить для вас экскурсии, кормить нашими лучшими сырниками и помогать пользоваться нашей библиотекой", - добавил он в обращении.

На время закрытия, как уточнил директор музея, "мы усилим свое присутствие онлайн".