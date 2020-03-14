Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:49

Музей "Гараж" закрыт в Москве из-за угрозы коронавируса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Музей современного искусства "Гараж" в Москве закрыт из-за опасности распространения коронавируса.

На сайте музея опубликовано обращение директора музея Антона Белова, в котором говорится, что пока руководство не может прогнозировать, когда музей снова откроется.

"Но как только мы будем уверены в безопасности вашего пребывания в "Гараже", мы с радостью будем водить для вас экскурсии, кормить нашими лучшими сырниками и помогать пользоваться нашей библиотекой", - добавил он в обращении.

На время закрытия, как уточнил директор музея, "мы усилим свое присутствие онлайн".

Москва Гараж

Новости по теме

Новости
Эпидемия коронавируса

В Москве ужесточили режим профилактики распространения COVID-19

В Москве ужесточили режим профилактики распространения COVID-19

В Москве закрыли на карантин школу, одна из учениц которой заразилась COVID-19

В Москве закрыли на карантин школу, одна из учениц которой заразилась COVID-19

Ураган в Москве повалил более 200 деревьев и повредил 48 машин

Гидрометцентр пообещал москвичам "очень некомфортную" погоду в выходные

Гидрометцентр пообещал москвичам "очень некомфортную" погоду в выходные

В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов и еще 19 отменены

Источник уточнил данные о погибших и пострадавших в результате ураганного ветра в Москве

Из-за штормового ветра в Москве погиб мужчина

Из-за штормового ветра в Москве погиб мужчина

Собянин особо попросил москвичей об осторожности в штормовую погоду

Собянин особо попросил москвичей об осторожности в штормовую погоду

Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

Источник рассказал о поваленных ветром деревьях в Москве

Источник рассказал о поваленных ветром деревьях в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');