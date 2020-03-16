Большой театр отменил все спектакли до 10 апреля

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр отменяет все спектакли и концерты до 10 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Большой театр будет выполнять все распоряжения мэра. Естественно, что никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут. Мы отменяем приезды всех зарубежных и российских исполнителей", - сообщили в пресс-службе.

Уточнятся, что репетиционной процесс продолжится, театр перестроит его соответствующим образом с тем, чтобы единовременно в помещении находилось не более 50 человек.

"Порядок возврата билетов мы объявим завтра - 17 марта 2020 на сайте театра", - добавили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил до 10 апреля мероприятия в помещениях с участием более 50 человек, а также все уличные массовые мероприятия с любым числом участников.