Актер из сериала "Игра престолов" заболел коронавирусом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов", сообщил о положительном результате теста на коронавирус.

"Привет из Норвегии! С сожалением сообщаю, что у меня сегодня был обнаружен коронавирус COVID19. Я со своей семьей буду находиться дома столько, сколько потребуется", - написал в инстаграме актер.

"Мы в нормальном состоянии, у меня только незначительные признаки простуды", - добавил он.

Ранее о положительных результатах анализа на коронавирус сообщили актеры Том Хэнкс, его супруга Рита Уилсон и Идрис Эльба.