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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Московский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесен, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, переносится. Новые даты ММКФ будут объявлены позднее", - сообщили в пресс-службе.

Апрельский ММКФ должен был стать 42-м по счету.

ММКФ

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