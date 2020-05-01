Музыкальный фестиваль Park Live отменили из-за коронавируса

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти с 17 по 19 июля в Москве, отменяется из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

"К нашему большому сожалению, все идет к тому, что провести Park Live в этом году будет невозможно. Международное авиасообщение приостановлено, визы не выдаются, и, с большой вероятностью, крупные летние мероприятия этого года на территории России будут запрещены, как это происходит во всей Европе и мире", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что фестиваль Park Live в 2021 году будет проходить восемь дней - с 8 по 11 и с 15 по 18 июля.

"Мы постараемся перенести всех объявленных артистов и начнем анонсировать точные даты выступлений уже сегодня... - отметили в пресс-службе. - На Park Live 2021 выступят несколько долгожданных артистов, которые, собственно, и планировали посетить фестиваль в следующем году".