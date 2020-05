Музыкальный фестиваль Park Live отменили из-за коронавируса

Park Live - ежегодный международный музыкальный фестиваль, проходящий в Москве c 2013 года.

В разное время хедлайнерами фестиваля становились Limp Bizkit, The Killers, Pendulum,System of a Down, Massive Attack, Gorillaz, Bring Me The Horizon, Земфира, Мэрилин Мэнсон, The Prodigy, Deftones, Muse, Red Hot Chili Peppers и Лана Дель Рей.