В ТЦ "МЕГА Химки" и "МЕГА Белая Дача" закрыли кинотеатры

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Объединенная сеть кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") рещила закрыть два кинотеатра в торговых центрах МЕГА, расположенных в Московской области ("МЕГА Химки" и "МЕГА Белая Дача"), после рекомендации властей Подмосковья временно приостановить работу кинотеатров в связи с ситуацией с коронавирусом.

В пресс-службе сети "Интерфаксу" сообщили, что это решение было принято согласно постановлению губернатора Московской области №133-ПГ от 19 марта, после консультаций с администрацией области и партнерами-собственниками торговых центров "МЕГА".

Эти граничения носят временный характер и будут действовать до 12 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому владельцам торгово-развлекательных центров рекомендуется приостановить работу кинотеатров.