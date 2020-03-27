В Петербурге на нерабочую неделю отменили все прямые трансляции концертов и спектаклей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Все музеи, театры и концертные залы Петербурга не смогут проводить прямые трансляции своих мероприятий на следующей неделе, сообщает пресс-служба комитета по культуре.

"26 марта временно приостанавливается проведение любых досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц. В этой связи в указанный период проведение прямых трансляций спектаклей, экскурсий, концертов, лекций из учреждений культуры, к сожалению, отменяется", - говорится в сообщении.

"Это касается как городских культурных учреждений, так и федеральных. Но речь идет именно о прямых трансляциях. Если мероприятие, будь то экскурсия, спектакль или лекция, в записи, его можно показывать на интернет-ресурсах. Мы надеемся, что материала в записи хватит на всю нерабочую неделю", - уточнили "Интерфаксу" в комитете.

Там напоминают, что с 28 марта по 5 апреля закрыты городские парки, сады и скверы, в том числе Петропавловская крепость, ЦПКиО им.Кирова, ГМЗ "Гатчина" и другие.

Как сообщалось, в Петербурге во время нерабочей недели приостанавливается работа предприятий общественного питания, за исключением доставки заказов. Не будут работать объекты розничной торговли, за исключением аптек, магазинов продовольственных товаров, товаров первой необходимости и моторного топлива.

Также с 28 марта приостанавливается посещение религиозных объектов, за исключением служителей и персонала.