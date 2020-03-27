Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 26.03В России 840+182В мире 529 591+61 997

В Петербурге на нерабочую неделю отменили все прямые трансляции концертов и спектаклей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Все музеи, театры и концертные залы Петербурга не смогут проводить прямые трансляции своих мероприятий на следующей неделе, сообщает пресс-служба комитета по культуре.

"26 марта временно приостанавливается проведение любых досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц. В этой связи в указанный период проведение прямых трансляций спектаклей, экскурсий, концертов, лекций из учреждений культуры, к сожалению, отменяется", - говорится в сообщении.

В РоссииХрамы Петербурга продолжат служение несмотря на запрет властейЧитать подробнее

"Это касается как городских культурных учреждений, так и федеральных. Но речь идет именно о прямых трансляциях. Если мероприятие, будь то экскурсия, спектакль или лекция, в записи, его можно показывать на интернет-ресурсах. Мы надеемся, что материала в записи хватит на всю нерабочую неделю", - уточнили "Интерфаксу" в комитете.

Там напоминают, что с 28 марта по 5 апреля закрыты городские парки, сады и скверы, в том числе Петропавловская крепость, ЦПКиО им.Кирова, ГМЗ "Гатчина" и другие.

Как сообщалось, в Петербурге во время нерабочей недели приостанавливается работа предприятий общественного питания, за исключением доставки заказов. Не будут работать объекты розничной торговли, за исключением аптек, магазинов продовольственных товаров, товаров первой необходимости и моторного топлива.

Также с 28 марта приостанавливается посещение религиозных объектов, за исключением служителей и персонала.

Петербург

Новости по теме

Новости

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

Большой театр отменил июньские гастроли в США

Большой театр впервые в истории покажет в интернете постановки "золотого фонда"

Большой театр впервые в истории покажет в интернете постановки "золотого фонда"

Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Элтон Джон устроит благотворительный телеконцерт с другими звездами

Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в реанимацию

Умершие знаменитости

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

"Тотальный диктант-2020" перенесли на 17 октября

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 марта

Пласидо Доминго заразился новым коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');