Умер драматург Леонид Зорин

Писатель Леонид Зорин Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Драматург и писатель Леонид Зорин ушел из жизни в 95 лет после продолжительной болезни, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Я только что говорил с сыном Андреем. Леонид Генрихович ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни", - сказал Венедиктов.

Леонид Зорин родился 3 ноября 1924 года в Баку. Окончил Литературный институт имени Максима Горького в Москве. В 1948 году переехал в столицу.

В 1949 году в московском Малом театре была поставлена первая пьеса Зорина - "Молодость". В дальнейшем его новые пьесы начали выходить почти ежегодно, по некоторым из них снимались фильмы.

Драматург является автором пьесы "Покровские ворота" (1974 год), по которой в 1982 году сняли одноименный культовый фильм. Другая известная кинокартина, снятая по пьесе Зорина, - это "Царская охота" (1990 год).

За заслуги в области советской литературы в 1974 году был награжден орденом "Знак почета". Лауреат ряда советских и российских литературных конкурсов.