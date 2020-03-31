Похороны автора "Покровских ворот" будут закрытыми

Сын Леонида Зорина отказался раскрывать время и место прощания с драматургом

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Драматурга и писателя Леонида Зорина, скончавшегося после продолжительной болезни, похоронят в пятницу, 3 апреля, сообщил "Интерфаксу" его сын, российский литературовед и историк Андрей Зорин.

Похороны "будут в закрытом режиме, место прощания и время я не могу раскрыть", сказал Зорин.

Леонид Зорин ушел из жизни во вторник, 31 марта, в возрасте 95 лет. Как рассказал "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, "Леонид Генрихович ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни".

Творческий путь Леонида Зорина

Леонид Зорин является автором пьесы, по которой поставлен один из самых популярных в СССР и России фильмов - "Покровские ворота".

Зорин (при рождении Зальцман) родился в Баку 15 ноября 1924 года. Рано начал сочинять стихи, уже в 1934 году были опубликованы его детские произведения.

В 1946 году окончил Азербайджанский университет им.Кирова, в 1947 - Литинститут имени Горького. В 1948 году переехал из Баку в Москву.

В 1949 году в московском Малом театре была поставлена первая пьеса Зорина - "Молодость", затем его новые пьесы появлялись почти ежегодно, по некоторым снимались фильмы. Всего Зориным написано несколько десятков пьес, сценариев, рассказов, повестей и романов.

В 1974 году к 50-летию он был награжден орденом "Знак почета" (1974) за заслуги в области советской литературы, в 1985 году - почетной грамотой президиума Верховного совета РСФСР за многолетнюю плодотворную литературную и общественную деятельность.

Зорин лауреат конкурсов на лучшую комедию (1977), на лучшую пьесу о деловых людях России (1995), Всероссийского конкурса драматургов (1996), премии "Золотой теленок" "Литературной газеты" ("Клуба 12 стульев") в 1975, 1982 и 1985 годах, в 1983 - журнала "Крокодил", в 2001 - фонда журнала "Знамя".

В 2008 году стал обладателем литературной премии Ивана Петровича Белкина за автобиографическую повесть "Медный закат". В 2009 году за сборник "Скверный глобус" получил национальную премию "Большая книга".