Для конкурсантов отмененного "Евровидения" проведут спецшоу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2020", отмененного из-за пандемии коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года, а также конкурсантов прошлых лет.

На сайте конкурса опубликован призыв ко всем вещателям, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, и членам EBU (Европейского вещательного союза) в других странах, транслировать это шоу.

Ожидается, что в специальном шоу Eurovision: Europe Shine A Lig примут участие представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в 2020 году. Организаторы также намерены "объединить артистов 2020 года из их стран по всей Европе для исполнения хита прошлого "Евровидения" с объединительным текстом, подходящим для текущей ситуации, в которой мы оказались".

Ожидается, что концерт будет длиться около 2 часов. Шоу также будет транслироваться на официальном канале конкурса в YouTube.

"Евровидение" проходило ежегодно, начиная с 1956 года. В должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Россию должна была представить группа Little Big.