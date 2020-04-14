Актерам и музыкантам Литвы начали платить за творческий простой

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Литве с начала карантина из-за коронавируса уже 114 деятелям искусства назначены выплаты за творческий простой, сообщили агентству BNS в министерстве культуры страны.

"В начале этой недели добавятся еще 47 решений, поэтому в целом их будет 161", - сказала представитель министерства по связям с общественностью Яна Микулевич.

Среди получивших такие выплаты - актеры, режиссеры, фотографы, художники, танцоры, скульпторы, музыканты и другие.

Выплату в размере минимальной месячной зарплаты (607 евро) они будут получать в течение трех месяцев: апреля, мая и июня. Претендовать на эти выплаты могут лишь люди, обладающие статусом деятеля культуры.

Как пояснила Микулевич, с объявлением карантина были закрыты все учреждения культуры и отменены мероприятия, поэтому усилились просьбы о выплатах за простой.

В этом году на социальную программу для деятелей искусства в целом было выделено 1 млн 642 тыс. евро, но в марте кабинет министров выделил дополнительные 2 млн евро. По подсчетам министерства, за период карантина количество творческих деятелей, претендующих на выплаты за творческий простой, может вырасти до 1 100.

На данный момент в Литве зарегистрированы 5 202 человека со статусом творческого работника.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в Литве составляет 1 070, умерли от заболевания 24 человека, вылечился 101.