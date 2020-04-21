Произведения Прилепина и Рубиной вошли в "длинный список" "Большой книги"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Национальная литературная премия "Большая книга" объявила "длинный список" номинантов пятнадцатого сезона.

В него в этом году вошли 39 книг, среди которых "Есенин. Обещая встречу впереди" Захара Прилепина, "Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин; Книга 2. Белые лошади; Книга 3. Ангельский рожок" Дины Рубиной, "Не кормите и не трогайте пеликанов" Андрея Аствацатурова, "Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой" Сергея Белякова, "Бансу" Ильм Бояшова, "Царь Дариан" Андрея Волоса, "Земля" Михаила Елизарова, "Один мальчик. Хроники" Виталия Пуханова, "Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах её участников" Марии Бурас и многие другие.

"Этот сезон в некотором роде рекордсмен по отсутствию "паровозов". То есть таких писателей, про которых мы точно знаем, что они такие отличные писатели и скорее всего они такими же и останутся... В этом году много не то, чтобы совершенно неожиданного, но нет таких уж совсем генералов, про которых мы знаем заранее. Они есть, но не так много", - сказал председатель совета экспертов национальной литературной премии "Большая книга" Михаил Бутов во время объявления списка.

Он отметил, что одной из особенностей этого сезона стало то, что в "длинном списке" присутствует много малых издательств. "Совершенно неожиданно, когда мы увидели длинный список, мы обнаружили, что в нем не так уж заметно, как было в прошлых списках, доминирование больших издательств. Издательств много, работают они активно, что-то ищут, и эта картина не может не радовать", - добавил Бутов.

В "длинный список" премии также вошли биографии, однако Бутов отметил, что в него не попало ни одной биографии в формате ЖЗЛ.

Также, по его словам, в этом году нет значительного перевеса в сторону исторической литературы. "В этом году есть немного семейных, однако их не так много, это скорее не семейные саги, а автофикшн, современный автофикшн, и есть вещи, их немало, которые можно назвать современными по материи и тематике", - сказал Бутов.

Бутов не исключил в будущем переход "Большой книги" к электронным текстам. "Надо заметить, что "Большая книга" технически не было ориентирована на работу с электронными текстами, но мы успели эту работу перестроить. Я думаю, что в будущем этот формат поменяется на уровне премии. Хорошо это или плохо - не могу пока сказать. Я впервые осознал, что мне не хватает бумажной книги, а самое главное, мне не хватает передачи книг между экспертами", - отметил он.

Номинаторами выступили издательства, СМИ, союзы писателей и журналистов и девять членов Литературной академии - жюри премии.

Совету экспертов предстоит выбрать среди произведений "длинного списка" от 8 до 15 текстов.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", учредителями которого являются "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", группа компаний "Видео Интернешнл", Роман Абрамович, Александр Мамут, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ", журнал "Медведь". Среди соучредителей премии Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минкультуры, Роспечать и другие.

Победителями в прошлом году стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний", второй премии удостоился Григорий Служитель за роман "Дни Савелия", а третьей - Гузель Яхина за роман "Дети мои".