Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:12Заразились
на 02.06В России 423 741+8 863В мире 6 266 192+99 246

Обнародован "короткий список" премии "Большая книга"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Национальная литературная премия "Большая книга" объявила "короткий список" номинантов пятнадцатого сезона.

В "короткий список" вошли 13 произведений. Среди них романы Дины Рубиной "Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин/Книга 2. Белые лошади/Книга 3. Ангельский рожок", Тимура Кибирова "Генерал и его семья", Шамиля Идиатуллина "Бывшая Ленина", Евгения Чижова "Собиратель Рая".

Кроме того, в список попали романы Ксении Букша ("Чуров и Чурбанов"), Александра Иличевского ("Чертеж Ньютона"), Григория Аросева и Евгения Кремчукова ("Деление на ночь"), Натальи Громовой ("Насквозь"), Михаила Елизарова ("Земля"), Алексея Макушинского ("Предместья мысли. Философическая прогулка").

В списке также сборник рассказов "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы" Павла Селукова, библиографическая проза "Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке" Василия Авченко и Алексея Коровашко, трилогия Софии Синицкой "Сияние "жеможаха".

В этом году в рамках премии появится новая номинация - "свежий взгляд", в которой победителя выберут литературные блогеры.

"Список финалистов у нас образовался сам, как лист на дереве или как цветок. В какой-то момент, по совокупности мнений, стало понято, что он будет вот таким", - сказал председатель совета экспертов национальной литературной премии "Большая книга" Михаил Бутов во время объявления списка.

Бутов отметил, что "список демонстрирует заметную тенденцию к языковой брутальности, которая при этом совершенно не отменяет серьезности и глубины текста".

Говоря о том, как повлияла пандемия коронавируса на литературу, советник президента по культуре Владимир Толстой выразил мнение, что "пожалуй, писатели и литература пострадали меньше других". "Это время, когда можно было много-много читать и это время, когда можно много писать. И я знаю моих друзей писателей, которые воспользовались этой ситуацией и за это время написали полноценные произведения", - подчеркнул он.

О премии

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", учредителями которого являются "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", группа компаний "Видео Интернешнл", Роман Абрамович, Александр Мамут, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ", журнал "Медведь". Среди соучредителей премии Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минкультуры, Роспечать и другие.

Победителями в прошлом году стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний", второй премии удостоился Григорий Служитель за роман "Дни Савелия", а третьей - Гузель Яхина за роман "Дети мои".

Большая книга

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

Экспертиза оценила разницу между затратами на проект Серебренникова и его финансированием в 129 млн руб.

В Минкультуры пообещали не увольнять музейных работников старше 60 лет

В Минкультуры пообещали не увольнять музейных работников старше 60 лет

Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам сажать зрителей в метре друг от друга

Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам сажать зрителей в метре друг от друга

Apple примет участие в создании нового фильма Скорсезе с Ди Каприо

Apple примет участие в создании нового фильма Скорсезе с Ди Каприо

Российские театры собрались с 1 июня начать подготовку к открытию

Российские театры собрались с 1 июня начать подготовку к открытию

Потери Третьяковской галереи за три месяца карантина оценили почти в 3 млн евро

Потери Третьяковской галереи за три месяца карантина оценили почти в 3 млн евро

Власти Петербурга заявили, что закрашенный портрет Бродского не был согласован

Роулинг начала публиковать пролежавшую 10 лет на чердаке сказку

Гендиректор Эрмитажа выступил против "полицейских мер" в музеях после карантина

Гендиректор Эрмитажа выступил против "полицейских мер" в музеях после карантина

В Россию вернулся сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили

В Россию вернулся сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');