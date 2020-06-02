Обнародован "короткий список" премии "Большая книга"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Национальная литературная премия "Большая книга" объявила "короткий список" номинантов пятнадцатого сезона.

В "короткий список" вошли 13 произведений. Среди них романы Дины Рубиной "Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин/Книга 2. Белые лошади/Книга 3. Ангельский рожок", Тимура Кибирова "Генерал и его семья", Шамиля Идиатуллина "Бывшая Ленина", Евгения Чижова "Собиратель Рая".

Кроме того, в список попали романы Ксении Букша ("Чуров и Чурбанов"), Александра Иличевского ("Чертеж Ньютона"), Григория Аросева и Евгения Кремчукова ("Деление на ночь"), Натальи Громовой ("Насквозь"), Михаила Елизарова ("Земля"), Алексея Макушинского ("Предместья мысли. Философическая прогулка").

В списке также сборник рассказов "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы" Павла Селукова, библиографическая проза "Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке" Василия Авченко и Алексея Коровашко, трилогия Софии Синицкой "Сияние "жеможаха".

В этом году в рамках премии появится новая номинация - "свежий взгляд", в которой победителя выберут литературные блогеры.

"Список финалистов у нас образовался сам, как лист на дереве или как цветок. В какой-то момент, по совокупности мнений, стало понято, что он будет вот таким", - сказал председатель совета экспертов национальной литературной премии "Большая книга" Михаил Бутов во время объявления списка.

Бутов отметил, что "список демонстрирует заметную тенденцию к языковой брутальности, которая при этом совершенно не отменяет серьезности и глубины текста".

Говоря о том, как повлияла пандемия коронавируса на литературу, советник президента по культуре Владимир Толстой выразил мнение, что "пожалуй, писатели и литература пострадали меньше других". "Это время, когда можно было много-много читать и это время, когда можно много писать. И я знаю моих друзей писателей, которые воспользовались этой ситуацией и за это время написали полноценные произведения", - подчеркнул он.