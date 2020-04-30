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Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером
Актер Харрисон Форд
Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Актер Харрисон Форд по ошибке пролетел на небольшом самолете над ВПП аэропорта Хоторна на юге Калифорнии, опасно сблизившись с другим самолетом, который взлетал. Инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации США, сообщили в ведомстве изданию Hollywood Reporter.

Представитель актера рассказал Fox News, что Форд не расслышал инструкции диспетчера, поэтому совершил ошибочный маневр. "Он немедленно признал ошибку и извинился перед дисчетчером", - добавил он. Цель полета, по его словам, была технической: актер сел за штурвал, чтобы поддержать самолет Aviat A-1C Husky в рабочем состоянии. В результате инцидента никто не пострадал.

Инцидент произошел 24 апреля. Расстояние между самолетами составило примерно 1100 метров.

Харрисону Форду 77 лет. Он начал летать уже после 50. В 2015 году актер попал в больницу после аварийной посадки на поле для гольфа из-за отказавшего мотора.

В 2017 году он зашел на посадку в аэропорту Санта-Аны, опасно пролетев прямо над самолетом American Airlines, на борту которого было 110 пассажиров. Тогда власти решили не проводить расследование этого авиаинцидента.

США Калифорния FAA Харрисон Форд

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