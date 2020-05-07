Певица Мадонна заявила, что переболела коронавирусом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американская певица Мадонна сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией во время своего концертного тура Madame X.

Мадонна написала в инстаграме, что сейчас она не больна, но тест выявил у нее наличие антител COVID-19, что свидетельствует о перенесенном заболевании.

"Когда у тебя находят антитела, это значит, у тебя был вирус. А он у меня и у нескольких других участников шоу определенно был во время моих концертов в Париже более семи недель назад. Мы тогда подумали, что подхватили грипп", - написала она.

Как напоминает "Би-би-си", певице пришлось отменить часть выступлений, когда власти Франции запретили все массовые мероприятия.

Ранее 61-летняя Мадонна пожертвовала $1 млн на разработку вакцины от COVID-19.