Мариинский театр сократит число онлайн-показов выступлений

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мариинский театр планирует в ближайшее время сократить число онлайн-трансляций спектаклей, это станет переходным периодом к открытию театра. Об этом сообщил художественный руководитель, директор Мариинки Валерий Гергиев.

"Мы обладаем огромным количеством архивных записей, мы снимали много, что-то снимали совсем недавно. И вот эти семь недель, которые мы не выходим на сцену, мы ежедневно показываем... Мы не можем назойливо предлагать себя тем, кому это не интересно, поэтому цифры пока говорят о том, что интерес огромен. Но, конечно, скоро мы будем давать трансляции чуть реже, а совсем главной целью является возврат к нормальной форме деятельности", - сказал Гергиев на пресс-конференции во вторник.

При этом Гергиев отметил, что не опасается того, что люди перестанут ходить в театр.

"Я не могу сказать, что я боюсь. Мы боимся только одного, чтобы в эти тревожные недели и месяцы не пострадали как наши музыканты, так и наши коллеги по всему миру. Человечество столкнулось с вызовом, который оказался серьезным, и я надеюсь, что, как говорили когда-то "победа будет за нами", а это значит, что мы все-таки найдем коллективную возможность выйти из этого испытания".

Также Гергиев подчеркнул, что трансляции спектаклей помогают познакомиться с творчеством театра тем зрителям, которые не могут приехать в Санкт-Петербург.