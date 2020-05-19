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В Петербурге "дачу с привидениями" Месмахера продали за 5,63 млн рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - АО "Российский аукционный дом" (РАД) по поручению ООО "РТ-Капитал" (структура "Ростеха"") продало две исторические дачи в Парголове на севере Петербурга. В частности, деревянная "дача с привидениями" Георга Месмахера 1870 года постройки ("Желтая дача") была продана за 5,63 млн рублей при начальной цене в 4,3 млн рублей.

Торги провели, чтобы привлечь инвесторов в проект по созданию рекреационно-досугового центра на территории Шуваловского парка, напомнила пресс-служба РАД. С молотка ушли две исторические дачи и земельный участок в 248 квадратных метров.

Площадь дома Месмахера составляет 413,5 кв.м, участка под ней - 359 кв.м. Лот продан с превышением начальной цены на 30%. "Дом с привидениями" купил индивидуальный предприниматель в коммерческих целях.

"Зеленую дачу" жилой площадью 160,3 кв.м, с участком 168 кв.м. купило физическое лицо. Покуптель переплатил в 2,3 раза и выложил за дачу 9,2 млн рублей при начальной цене в 3,9 млн рублей.

Участок площадью 248 кв.м со сгоревшим полуразрушенным зданием продали за 3,7 млн рублей при начальной цене в 1,7 млн рублей. Его купил индивидуальный предприниматель.

"Желтую дачу" для адвоката Георга Месмахера построил его брат, архитектор Максимиллиан Месмахер. Это двухэтажное деревянное здание с башенками, эркерами и шпилями, с инициалами владельца и цифрами "1902" на фасаде. В советские годы там жили люди. Сейчас это памятник архитектуры регионального значения. Весной 2018 года у здания частично обрушился фасад.

Рядом с проданной недвижимостью находится исторический парк графа Шувалова - Шуваловский парк. Он расположен на землях Парголовской мызы, которую Петру Шувалову в 1746 году подарила Елизавета Петровна. Граф начал обустраивать на этом участке регулярный парк. Полностью организация парка была завершена в 1830-е годы, а уже к концу века парк стал популярным местом дачного отдыха. Здесь располагалось более 200 частных дач.

Архитектурной доминантой парка является Дворец Воронцовых-Дашковых, последних частных владельцев этого земельного участка. В годы гражданской войны в парке было сожжено более 70% дач. В настоящее время в парке можно увидеть лишь "Желтую дачу" или так называемую дачу Месмахера.

Парголово Шуваловский парк Петербург Георг Месмахер Ленинград Ростех РТ-Капитал РАД

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