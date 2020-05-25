Минкультуры подготовило законопроект о книжных памятниках

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министерство культуры вместе с экспертами подготовило законопроект о критериях отнесения исторических изданий к книжным памятникам, рассказала замминистра Ольга Ярилова.

Она напомнила, что до сих пор эти критерии были прописаны только в приказе Минкультуры, и часто к ним возникамли "вопросы". Теперь в новом законопроекте закреплены основные этапы работы по государственному учету книжных памятников. В частности, там указано, что книжные памятники будут отбираться не только с экспертным советом Российской государственной библиотеки (РГБ) , но и советами, которые создаются в региональных библиотеках в каждом регионе.

По словам Яриловой, с 2000 по 2010 год эксперты министерства и РГБ провели масштабное анкетирование и выяснили, сколько в библиотеках хранится книжных памятников.

"Критерии, которыми они руководствовались: это рукописи, которые изданы, рукописные книги, которые изданы до XVIII, это печатные издания, которые до 1830 года, а также более современные издания и книги, которые принадлежат к историческим коллекциям, обладают уникальной исторической ценностью", - добавила она.

В результате они насчитали около 8 миллионов изданий, или 1% от всего объема библиотечных фондов.

Министерство посчитало важным привлечь к этой работе "огромную армию" библиотечного сообщества, так как каждая библиотека может иметь в своих фондах книжные памятники, и РГБ справиться с этим объемом в одиночку не сможет, отметила она.

Также замминистра сказал, что в рамках национального проекта "Культура" планируется до 2024 года оцифровать как минимум 48 000 книжных памятников из 8 миллионов.

"Это не так много в масштабах всей нашей страны, но мы очень надеемся, что после выхода в нормальный режим работы наши региональные библиотеки найдут и запланируют средства и тоже будут, как и национальные библиотеки, оцифровывать в том числе и книжные памятники", - сказала чиновница.

По ее словам, ранее оцифровкой в рамках нацпроекта "Культура", который рассчитан до 2024 года, занимались только две библиотеки - Российская государственная библиотека и Российская национальная библиотека в Петербурге. В прошлом году было оцифровано 8 000 памятников. Ярилова признала, что оцифровка книжных памятников является сложным процессом и не все библиотеки имеют необходимое оборудование.

"Мы предполагаем и предусматриваем в стратегии по развитию библиотечного дела на ближайшую и дальнесрочную перспективу создания центров по оцифровке в разных субъектах РФ, может быть, это будет один центр на федеральный округ, потому что это дорогое удовольствие", - добавила замминистра.

Оцифрованные издания расположены на портале "Книжные памятники" Национальной электронной библиотеки.