Минкультуры объяснит библиотекам, как организовать безопасное "общение людей с книгой"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министерство культуры в начаале июня направит регионам рекомендации о том, как возобновлять работу библиотек после отмены карантина, пообещала замглавы ведомства Ольга Ярилова.

По ее оценке, восстановление работы в обычном режиме "будет серьезным испытанием на прочность и для руководителей, и для специалистов".

Она уточнила, что рекомендации будут направлены не только на проведение профилактических и технических процедур для восстановления работы и уведомление читателей о возвращении к работе, но и на "возвращение доверия людей к безопасному общению, в том числе и с книгой".

Руководителям федеральных библиотек министерство поручило подготовить рекомендации по мерам безопасности по приему книг и документов от читателей.

По словам Яриловой, все библиотеки смогли оперативно перейти на работу с посетителями через интернет.