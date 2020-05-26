Власти Петербурга заявили, что закрашенный портрет Бродского не был согласован

Автор работы художник Олег Лукьянов отметил, что в городе нет системы согласования стрит-арта

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На улицах Петербурга возможен легальный стрит-арт, но недавно закрашенный портрет поэта Иосифа Бродского согласован не был, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Центрального района во вторник.

"В нашем районе есть дворы и стены с рисунками, которые всех радуют, и их никто не пытается стереть, ни одна жилищно-коммунальная служба. Были даже специальные конкурсы на уровне города, когда на стенах что-то рисовали. Для того чтобы вернуть рисунок, пускай, не на том месте, а на другом, согласованном, нужно просто пойти и сделать все по плану, как написано. Есть понятный, простой механизм. Да, он не быстрый, это не за два часа делается. Но он есть, он вполне всем доступен", - отметили в пресс-службе.

Кто согласует

Собеседник "Интерфакса" уточнил, что изображения на зданиях, являющихся объектами культурного наследия, согласовывает городской комитет по охране памятников (КГИОП). Рисунки на жилых домах и прочих зданиях согласовываются с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА).

В пресс-службе КГА Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что в городе на сегодня нет официально согласованных росписей на зданиях, хотя соответствующий порядок согласования существует и регулярно доводится до районных администраций.

"По вопросу согласования размещения росписи, посвященной Бродскому, в КГА обращений не поступало", - подчеркнули в пресс-службе.

В соответствии с эстетическим регламентом, утвержденным в Смольном в 2017 году, на лицевых фасадах зданий и сооружений росписи недопустимы. Проекты произведений монументального искусства, в том числе росписей, оценивает экспертная группа при Градостроительном совете.

Что сказал художник

Автор портрета петербургский художник Олег Лукьянов в разговоре с "Интерфаксом" выразил готовность вернуть портрет Бродского на место, однако заявил, что в городе нет системы согласования стрит-арта.

"Любое уличное искусство сегодня требует соблюдения каких-то там регламентов, норм и правил. В данный исторический момент у нас в городе как таковой отсутствует формат согласования стрит-арта, и все работы, которые появляются, подвергаются незамедлительному уничтожению. Причем работы художников уничтожают быстрее, чем позорные надписи или рекламу запрещенных средств", - сказал он.

"Мы попытаемся сделать это все официально, легально. Я против конфликтов, я за диалог. Сейчас я жду контакта с администрацией школы, потому что, если забор в их ведении, с ними надо согласовать нашу позицию и прийти к общему мнению", - добавил Лукьянов.

Здесь был Бродский

Граффити Бродского появилось 24 мая к его 80-летию на стене школы напротив дома Мурузи, где жил поэт. Там сейчас находится его музей. Изображение было выполнено с помощью цифровой печати. На следующий день портрет был закрашен.

Один из жителей Петербурга обнародовал видео, на котором сотрудник коммунальных служб замазывает портрет Бродского.

Как сообщило издание "Фонтанка", жалоба на изображение поступила от завхоза школы № 189, на территории которой нанесли рисунок. По ее словам, наносить граффити на госучреждения запрещает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

"Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити", - сказала она.