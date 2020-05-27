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Российские театры собрались с 1 июня начать подготовку к открытию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские театры с 1 июня смогут начать постепенно возвращаться к работе, если ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не будут продлены, сообщили в Минкультуры РФ.

"Федеральные театры провели масштабную работу, и им удалось сохранить свои уникальные коллективы. Если 1 июня ограничения продлять не будут, то начнется процесс поэтапного возобновления работы театров", - сообщает Информационный центр по борьбе с коронавирусом (стопкоронавирус.рф) со ссылкой на Минкультуры РФ.

В ведомстве уточнили, что сначала на работу в театр выйдет ограниченная часть коллектива для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса. Затем, после коллективного отпуска, состоится общий сбор труппы в театрах и возобновление репетиций, но с учетом жесткого графика, исключающего пересечение артистов из разных спектаклей.

Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что окончательное решение о том, при каких условиях смогут открыться театры и сколько зрителей сможет находился в зале, будет принято в конце лета совместно с Роспотребнадзором. Также будет принято решение о рассадке зрителей и требованиях санитарной безопасности. Решение будет согласовано с театральным сообществом.

Театральный сезон, как ожидается, сможет возобновиться в сентябре.

Минкультуры РФ

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