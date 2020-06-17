Собянин признался, что решения об ослаблении COVID-ограничений дались ему тяжело

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Решения об ослаблении режима повышенной готовности даются мэру Москвы Сергею Собянину тяжелее введения самих ограничений.

"Тяжело давались решения по ограничениям, в том числе по закрытию театров. Но эти решения были направлены на то, чтобы оградить от инфекции, болезни, смерти. Тяжелые решения, но понятные. Не все их одобряли, понимали. А когда принимаешь обратные решения об открытии, оказалось, - гораздо сложнее", - признал Собянин в среду во время общения с артистами Театра Олега Табакова, которые возобновили репетиции.

По его словам, при введении ограничений "виноват вирус, а когда открываешь, виноват только ты один и вся ответственность на тебе". "Ты должен почувствовать, правильный ты момент выбрал, факторы, связанные с количеством заболеваний, факторы, связанные с экономикой, культурой - они должны сойтись вместе и ты должен принять решение об оптимальных ограничениях, либо об оптимальных решениях по раскрытию", - добавил Собянин.

"Мы не можем бесконечно себя закупоривать в четырех стенах"

Мэр также выразил надежду, что самый тяжелый этап ситуации с коронавирусом уже завершился. "Надо продолжать жить, мы не можем бесконечно себя закупоривать в четырех стенах, закарантиниться так, чтобы не показываться", - отметил Собянин.

"Представьте себе, если бы объявили карантин на все время существования обычного гриппа. COVID сегодня - более страшная болезнь. Вирус COVID, скорее всего, нас будет сопровождать годы и годы, также как и другие вирусы. Нам в этой новой реальности надо приспосабливаться, жить, бороться", - подчеркнул мэр.

Он также сообщил, что во время закрытия московских театров их сотрудникам выплачивались зарплаты. "Бюджетные доходы падают, доходы театров падают, но зарплата должна выплачиваться, вне зависимости от того, есть зрители или нет. Это не от вас зависящая ситуация", - заметил Собянин.

Мэр и министр культуры России Ольга Любимова в среду посетили Театр Олега Табакова на Малой Сухаревской площади, где после временного перерыва из-за коронавируса возобновились репетиции спектаклей.

"Пережили страшную пору эпидемии"

"Вас можно поздравить, что собрались коллективом, что возобновились репетиции. Все это не очень просто, бывают определенные ограничения, но, думаю, что с вами день за днем, неделя за неделей вернемся к нашей жизни, дождемся, когда наши театры примут посетителей. Такое время не за горами. Я желаю вам успехов, очень рад, что пережили самую страшную пору эпидемии", - сказал Собянин, общаясь с артистами.

В свою очередь, художественный руководитель Театра Владимир Машков сообщил, что в театре с возобновлением репетиционной работы соблюдаются все санитарные нормы, а артисты проверены на коронавирус.

"У нас самые здоровые должны быть артисты. У нас невероятное ощущение, что соскучились, зал ждет. Готовы в любой момент, осознавая свою ответственность, приступить к нашей основной деятельности", - сказал Машков.

По его словам, в настоящее время в театре готовится постановка по пьесе Агаты Кристи с символическим названием "И никого не стало".

Кроме того, Машков назвал нынешний год особенным для театра: начнется 35-й юбилейный сезон, а 17 августа исполняется 85 лет со дня рождения основателя театра - Олега Табакова.

Московские театры и пандемия коронавируса

Столичные театры были закрыты из-за пандемии коронавируса с 17 марта. С 9 июня в театрах была разрешена репетиционная деятельность. Конкретная дата возобновления работы московских театров будет определена мэром Москвы исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.

После возобновления работы театры должны будут обеспечить соблюдение мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. По предварительной информации, в планах городских театров до конца года стоит 59 премьер.