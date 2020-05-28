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У жителя Сочи похитили рукопись Пушкина

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Житель Сочи пожаловался в полицию, что из его квартиры пропал рукописный дневник XIX века, пропажу он оценил в 75 млн рублей, сообщили в ГУ МВД Краснодарского края. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пропали дневники Александра Сергеевича Пушкина.

Полицейские провели дактилоскопическую экспертизу и установили подозреваемую в краже. Это 39-летняя приезжая. Ее задержали по адресу временнолго проживания. На нее завели уголвное дело о краже. Следствие установило, что она собиралась продать рукопись коллекционерам.

Дневник у нее изъяли и вернули владельцу.

Сочи Александр Пушкин МВД Краснодарский край

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