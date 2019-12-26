В Москве выставят на торги рукопись Высоцкого с черновиком песни

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Аукционный дом "Литфонд" выставит в Москве на торги черновую рукопись песни Владимира Высоцвкого "Палач". Аукцион назначен на 23 января, эстимейт лота составляет 500 000 - 550 000 рублей.

"Черновая рукопись выполнена черными чернилами, с многочисленными авторскими правками. Она находится в отличном состоянии. Текст существенно отличается от окончательного варианта и известного черновика", - говорится в сообщении "Литфонда".

В тот же день на торги будет впервые выставлено собственноручное письмо от 10 июля 1832 года Натальи Гончаровой, жены Александра Пушкина, адресованное Елизавете Федоровне Брискорн. Оно обладает коллекционной ценностью музейного уровня. Его эстимейт составляет 700 000 -750 000 рублей.

На аукционе также представят альбом оригинальных гравюр Василия Кандинского (эстимейт: 200 000-220 000 рублей). В альбом вошли пять оригинальных гравюр на дереве: "Всадники", "Птицы", "Церковь", "Березы", "Женщины в лесу".