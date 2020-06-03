В программу Каннского кинофестиваля вошли более 50 картин

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Международный Каннский кинофестиваль, несмотря на отмену из-за пандемии коронавируса, объявил программу смотра, в нее вошли 56 картин.

Международный Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен. Позже организаторы смотра сообщили, что в оригинальном формате в этом году фестиваль не состоится. При этом они планировали представить список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра. Их покажут на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.

В программу Каннского кинофестиваля попали работы "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Топорик" Стива МакКуина, "Лето 85-го" Франсуа Озона, "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Настоящие матери" Наоми Кавасе, "Рай: В страну счастью" Хон Сан-су, "Поезд в Пусан 2: Полуостров", режиссер Ен Сан-хо, "Любители рока" и "Мангровый лес" Стива МакКуина, "Еще один раунд" Томаса Винтерберга, "Падение" Вигго Мортенсена, "Аммонит" Френсиса Ли, анимационный "Душа" Пита Доктера и другие.

По словам генерального директора фестиваля Тьерри Фремо, всего на смотр поступило более 2 тысяч заявок.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.