Рок-фестиваль "Нашествие" в 2020 году не состоится

Фестиваль "Нашествие" (архив) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти Тверской области приняли решение об отмене фестиваля "Нашествия" в этом году. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире Тверского вещания телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Исходя из предписаний Роспотребнадзора, в этом году "Нашествие" проводиться не будет на территории нашего региона. Уверен, все относятся к этому с пониманием", - сказал губернатор.

Руденя отметил, что "не хотел бы, чтобы трехдневный фестиваль добавил несколько месяцев проблем для жителей нашего региона". "Поэтому воздержимся в этом году, а дальше будем думать", - добавил он.

Фестиваль "Нашествие" планировалось провести 26-28 июля в Завидове Тверской области. "Нашествие" проводится в Тверской области ежегодно, привлекая более 100 тыс. зрителей.