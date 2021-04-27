"Нашествие" пройдет в подмосковном Серпухове

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рок-фестиваль "Нашествие" в этом году пройдет в подмосковном Серпухове, сообщают организаторы.

В сообщении на сайте фестиваля указано, что он состоится 30, 31 июля и 1 августа. Также организаторы отметили, что "Серпухов становится частью долгосрочной концепции развития фестиваля".

Мероприятие пройдет с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Фестиваль "Нашествие" с 2004 года проводился в Конаковском районе Тверской области, сельском поселении Завидово. В прошлом году власти региона приняли решение об отмене мероприятия, сославшись на предписания Роспотребнадзора. Тогда губернатор Тверской области Игорь Руденя сказал, что "не хотел бы, чтобы трехдневный фестиваль добавил несколько месяцев проблем для жителей нашего региона".