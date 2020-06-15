Вручение кинопремии "Оскар-2021" перенесли из-за коронавируса

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщили организаторы премии в понедельник.

"Академия кинематографических искусств и наук и телевизионная сеть ABC объявили, что 93-я церемония вручения премии "Оскар" будет перенесена на воскресенье, 25 апреля 2021 года. Решение принято из-за глобальной пандемии, вызванной COVID-19", - сообщили организаторы премии.

Вручение премии было запланировано на 28 февраля 2021 года.

Новость дополняется