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Церемонию вручения премии BAFTA перенесли вслед за "Оскаром"

Церемонию вручения премии BAFTA перенесли вслед за "Оскаром"
Бронзовая маска, которую вручают лауреатам премии BAFTA
Фото: Reuters

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) из-за пандемии коронавируса пройдет 11 апреля 2021 года вместо 14 февраля, как это было запланировано ранее, сообщает Variety со ссылкой на заявление BAFTA.

Данное объявление Британской киноакадемии последовало за решением Американской академии кинематографических искусств и наук перенести церемонию вручения премии "Оскар" с 28 февраля на 25 апреля. Рассказать более подробно о церемонии BAFTA обещает в течение года.

Вручение премии BAFTA, как правило, проводится на несколько недель раньше "Оскара". Премию Британской киноакадемии расценивают как ориентир для определения возможных победителей премии "Оскар".

BAFTA Оскар

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