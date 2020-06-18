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Заслуженная артистка РФ Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка РФ, актриса Театра имени Моссовета Галина Дашевская скончалась на 80-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Для нас это трагическое событие", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что театр на данный момент не располагает подробностями случившегося.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрису сбил поезд в Подмосковье.

Дашевская родилась в 1941 году, закончила Театральную студию при Театре имени Моссовета в 1964 году и с тех пор там играла. Сыграла более 40 ролей в различных спектаклях. Также она снималась в кино, в том числе в таких фильмах, как "Белое солнце пустыни" и "Июльский дождь".

Галина Дашевская Театр имени Моссовета Подмосковье

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