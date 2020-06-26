Потери учреждений культуры в РФ за время пандемии оценили в 8 млрд рублей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Потери учреждений культуры РФ во время пандемии коронавируса составили порядка 8 млрд рублей, сообщил во время итоговой коллегии Минкультуры РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Пандемия привела к финансовым потерям. Так, по информации, которую мне министр (культуры - ИФ) дает, я знаю, что за апрель-июнь текущего года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, такие потери были более 8 млрд рублей, что для культуры это очень большие цифры", - сказал Чернышенко на коллегии.

Он напомнил, что на помощь учреждениям культуры было выделено 3,4 млрд рублей из резервного фонда правительства. Вице-премьер также напомнил, что учреждения культуры отнесены к отраслям экономики, пострадавшим в результате пандемии.

Чернышенко отметил, что необходимо вернуть учреждения культуры к привычному формату работы, а также не допустить увольнения их сотрудников.

По его словам, в этом году "с учетом новых реалий" будут скорректированы показатели нацпроекта "Культура", в настоящее время над этим работает Минкультуры и правительство.