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Сервис Hulu изъял серию популярного ситкома из-за грязевых масок героинь

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Стриминговый сервис Hulu изъял из библиотеки серию популярного комедийного сериала "Золотые девочки" (The Golden Girls), в котором героини делают грязевые маски. Как поясняет The Variety, сделано это из-за отсылок к "блэкфейс" (грим, использовавшийся для карикатурного изображения чернокожего) и комментариев персонажей.

В эпизоде 1988 года сын одной из главных героинь собрался жениться на афроамериканке. Когда семья невесты приезжает знакомиться, ее встречают подруги будущей свекрови, две другие главные героини сериала. Они как раз нанесли на лицо грязевые маски, поэтому комментируют свой внешний вид гостям словами: "У нас грязь на лицах, на самом деле мы не чернокожие".

В последние недели в США обострились споры о расовых предрассудках в культуре, которые последовали за массовыми акциями протеста в ответ на гибель чернокожего Джорджа Флойда от рук полицейских. В результате этих споров, например, HBO на время убрал из каталога фильм "Унесенные ветром", Hulu удалил три серии сериала "Клиника" и весь сериал "Маленькая Британия", Netflix и Hulu удалили серию "Сообщества", а создатели "Симпсонов" объявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей мультсериала.

Black Lives Matter против памятников

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В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
США Hulu

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